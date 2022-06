De economie van Nederland is in de eerste drie maanden van dit jaar toch gegroeid ten opzichte van het slotkwartaal van 2021. Dat komt naar voren uit een nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij een eerdere raming was nog sprake van stagnatie. De nu gemelde groei was vooral te danken aan de extra consumptie door huishoudens