Automobilisten kunnen vanaf het weekeinde weer ongehinderd over de Utrechtsebaan in Den Haag rijden. Het deel van de A12 kreeg sinds januari een grote opknapbeurt en was daarom in fases gestremd, soms geheel en soms gedeeltelijk. Dat is vrijwel helemaal afgerond en daarom gaat de snelweg in de nacht van vrijdag op zaterdag open.