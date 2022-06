Nog eens afreizen naar Brussel om te vragen om coulance als het gaat over Europese natuurregels is een „onbegaanbaar pad”, zegt stikstofminister Christianne van der Wal. „Het enige wat ik terugkrijg, is: ga je huiswerk doen, laat zien dat je minder stikstof uitstoot, dat je na al die jaren eindelijk echt de natuur gaat herstellen.” Alleen dan wil de Europese Commissie verder praten. Maar „Europa gunt ons niets meer”.