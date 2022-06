Het volgen en observeren van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef naar Dubai was geoorloofd. Dat stelt het Openbaar Ministerie donderdag tijdens het requisitoir in het liquidatieproces Marengo. De advocaten werden in juni 2019 gevolgd omdat er informatie was binnengekomen bij het OM dat zij een ontmoeting zouden hebben met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi.