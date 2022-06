Een vrede tussen Rusland en Oekraïne is volgens het Kremlin alleen mogelijk als Oekraïne aan alle Russische eisen voldoet. Sinds eind maart wordt niet meer onderhandeld door de landen. Oekraïne en Rusland hebben recent alleen overleg gevoerd over kleinere zaken zoals de uitwisseling van gevangenen of het doorlaten van graanschepen.