Minimumloon rijksambtenaren gaat naar 14 euro per uur

Het minimumloon van rijksambtenaren gaat naar 14 euro per uur. Verder gaan de lonen de komende twee jaar in drie stappen omhoog, komt er een structurele loonstap van 75 euro per maand en wordt er 900 euro bruto uitgekeerd. Dat staat in de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met vakbonden FNV, AC, CMHF en CNV, zo meldt FNV. Leden van de bonden moeten nog wel akkoord geven. De looptijd van de cao die geldt voor 130.000 ambtenaren is van 1 april dit jaar tot en met 30 juni 2024.