CPB: Nederland gevoelig voor Chinese sancties door verwevenheid

Nederland is een van de landen van de Europese Unie die veel handelt met China en dat maakt het gevoelig voor Chinese sancties. Dat melden het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een studie over de economische verwevenheid van Nederland en de Europese Unie met China. Europa en Nederland importeren een groot aantal producten uit China en voor onder meer zeldzame aardmetalen zijn er weinig alternatieven.