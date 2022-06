Tesla-topman Elon Musk stelt dat er nog een aantal „onopgeloste zaken” zijn rond de overname van Twitter. Zo wacht hij nog altijd op een oplossing over het aantal zogeheten bots op het socialemediaplatform, verklaarde de miljardair op het Qatar Economic Forum in Doha. Musk claimt dat het probleem met dergelijke robotaccounts op Twitter veel groter is dan het bedrijf zelf meldt en legde daardoor de geplande overname tijdelijk stil.