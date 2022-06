Een draaimolen voor kinderen naast een uitgebrande auto, met op de achtergrond kapotgeschoten huizen. Dat beeld zit vast in mijn hoofd. Ik zag het tafereel deze week in Mosul, Irak. Die stad was tot 2017 de hoofdstad van Islamitische Staat in Irak. Tijdens de langdurige bevrijding is de stad totaal aan puin geschoten.