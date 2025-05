AfD-leiders noemen extremisme-stempel klap voor Duitse democratie

De inlichtingendienst noemde de AfD een bedreiging voor de democratie, maar volgens partijleiders Alice Weidel en Tino Chrupalla is juist deze status een gevaar voor de democratie. „De AfD wordt kort voor de regeringswisseling publiekelijk in diskrediet gebracht en gecriminaliseerd”, staat in een verklaring van de twee. Ze stellen dat de partij zich juridisch zal blijven verdedigen tegen „deze lasterlijke uitspraken”.

De AfD is in 2013 opgericht als eurokritische partij en kreeg grootschalige bekendheid door haar felle standpunten tegen immigratie. Volgens de inlichtingendienst hebben prominenten van de partij onder meer xenofobe en islamofobe uitlatingen gedaan.