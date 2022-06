De rechtbank in Rotterdam begint maandag met het proces tegen Willem Engel, die in maart werd aangehouden voor het plaatsen van een reeks opruiende coronagerelateerde berichten op sociale media. Tijdens de zogeheten regiezitting krijgt de voorman van Viruswaarheid de gelegenheid onderzoekswensen in te dienen in aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak.