De Russische invasietroepen hebben zaterdag met raketten een olieopslagplaats verwoest in Novomoskovsk, iets ten noordoosten van Dnipro, de op twee na grootste stad van Oekraïne. De gouverneur van de regio, Valentin Reznitsjenko, zei op Telegram dat er een enorme brand is uitgebroken. Elf mensen liepen letsel op, waaronder brandwonden, en werden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen is er slecht aan toe.