Er is veel werk te doen in Gods wijngaard, zei ds. G. W. S. Mulder zaterdag tijdens de zendingsdag van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG). De opdracht tot gehoorzaamheid rust op iedereen, maar wordt niet in eigen kracht vervuld. „Werken in de wijngaard kan omdat de Zoon gewerkt heeft, en alles heeft volbracht.”