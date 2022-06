Huisartsen melden massaal problemen op speciale website

De Rotterdamse afdeling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft de afgelopen twee weken meer dan duizend reacties gekregen van een kleine zevenhonderd huisdokters uit het hele land over problemen waarmee ze te maken hebben. De afdeling opende begin deze maand de website OngepasteZorg.nl, waar de collega’s meldingen konden doen over bijvoorbeeld werkdruk en ook alle bijkomende klussen die de artsen van hun kerntaak, het verlenen van zorg, afhouden. Maar ook tips om de situatie te verbeteren zijn welkom op de site, die nog een week in de lucht zal blijven.