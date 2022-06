ABN AMRO was vrijdag een van de grote winnaars op de beurs in Amsterdam. De beurswaarde van de bank, die grotendeels in handen is van de Nederlandse staat, nam een vlucht na het bericht dat de Franse bank BNP Paribas interesse zou hebben in een overname. In de loop van de middag zwakte het enthousiasme bij beleggers wel wat af, maar het aandeel ging niettemin met een flinke koerswinst het weekend in.