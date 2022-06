Johnson kondigt in Kiev ‘groots militair trainingsprogramma’ aan

Het Verenigd Koninkrijk biedt Oekraïne aan om duizenden nieuwe en bestaande Oekraïense soldaten op te leiden in het kader van een „groots militair trainingsprogramma”. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson persoonlijk aan zijn Oekraïense ambtgenoot Volodomir Zelenski meegedeeld, toen de twee elkaar vrijdag in Kiev ontmoetten. Het is Johnsons tweede bezoek aan de Oekraïense hoofdstad sinds de Russische invasie op 24 februari.