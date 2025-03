Eerste lancering Ariane 6, paradepaard van Europese ruimtevaart

Met de Ariane 6 kan Europa weer zelf satellieten lanceren. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA was de afgelopen jaren afhankelijk van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Ook India lanceerde Europese satellieten.

De Ariane 6 is de opvolger van de Ariane 5. Die raket voerde tussen 1996 en 2023 in totaal 117 missies uit. Daarvan verliepen er 112 vlekkeloos. Tussen 2003 en 2017 slaagden 83 lanceringen op rij, voor de ruimtevaart een bijzondere prestatie.

De eerste lancering van de Ariane 6 vorig jaar verliep op zich goed. De raket kwam veilig los van de grond en kwam goed in een baan rond de aarde. Na ruim 2,5 uur hadden de motoren aan moeten gaan, zodat het vaartuig zou terugkeren in de dampkring en gecontroleerd zou vergaan. Dan is er minder ruimtepuin rond de aarde. Maar de motoren gingen niet aan, en in plaats daarvan is de raket afval geworden. Hij draait op een hoogte van 580 kilometer rond de aarde en het duurt tientallen jaren voordat hij alsnog vergaat.

Een deel van de raket is gebouwd door Airbus Nederland in Leiden. Daaronder is de behuizing waar de motor in zit. Bij het opstijgen moet die enorme krachten, trillingen en temperaturen weerstaan. De ontstekers die de motoren starten, komen van het bedrijf APP uit het Brabantse Klundert.