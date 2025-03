Trump: minder tijd besteden aan ons zorgen maken om Poetin

„We zouden minder tijd moeten besteden aan het ons zorgen maken over Poetin, en meer tijd aan het ons zorgen maken over migrantenbendes die verkrachten, drugsbaronnen, moordenaars en mensen uit psychiatrische instellingen die ons land binnenkomen, zodat we niet eindigen zoals Europa!”, schreef Trump zondagavond op Truth Social.

Vrijdag kregen Zelensky en Trump ruzie tijdens een bezoek van de Oekraïense leider aan het Witte Huis, waar ze een akkoord zouden sluiten over de exploitatie van grondstoffen in Oekraïne door Amerikaanse bedrijven. Zelensky zou volgens Trump „met een Derde Wereldoorlog en miljoenen mensenlevens spelen” door geen compromis met Rusland te zoeken.

In Europa en bij de Amerikaanse Democratische Partij werden na de ruzie zorgen geuit over de nationale veiligheid. „Het Witte Huis is een arm van het Kremlin geworden”, zei de Democratische senator Chris Murphy, die is uitgegroeid tot een van Trumps meest uitgesproken critici. Trumps Republikeinse partij heeft zich ondertussen grotendeels achter hem geschaard.