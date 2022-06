Nederlandse bouw heeft volop werk, maar kampt wel met problemen

De bouwsector in Nederland heeft het druk met een grote vraag en goedgevulde orderboeken. Maar er zijn ook problemen, waaronder gebrek aan personeel en materiaal. Ook zijn er moeilijkheden bij het verkrijgen van bouwvergunningen, mede vanwege de stikstofproblematiek. Verder is er grote schaarste aan beschikbare bouwgrond, terwijl er de komende tien jaar wel bijna een miljoen nieuwe woningen bij moeten komen en veel werk moet worden gemaakt van verduurzaming. Zaterdag is het de Dag van de Bouw.