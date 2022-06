De inflatie in de Europese Unie is in mei naar het recordniveau van 8,8 procent gestegen op jaarbasis, van 8,1 procent in april. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De inflatie in de eurozone werd door Eurostat in een definitieve raming bevestigd op 8,1 procent, tegen 7,4 procent een maand eerder.