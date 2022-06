Portret zeeheld Maarten Tromp door Jan Lievens sensatie van TEFAF

Eén van de sensaties van de komende kunstbeurs TEFAF in Maastricht, die eind volgende week begint, is een tekening van zeeheld Maarten Tromp (1598 - 1653) van de hand van Jan Lievens (1607 - 1674). De met initialen gesigneerde beeltenis van Tromp werd anderhalf jaar geleden namens een particulier als portret van een ‘onbekende heer’ aangeboden door een klein veilinghuis in Massachusetts in de Verenigde Staten, dat er volgens The New York Times hooguit een paar honderd dollar voor verwachtte. Maar kenners merkten het op en boden uiteindelijk tegen elkaar op tot een half miljoen dollar.