Stef Blok kan lid EU-rekenkamer worden, vindt parlementscommissie

Nationaal sanctiecoördinator Stef Blok mag lid worden van de Europese Rekenkamer (ERK), vindt de begrotingscommissie van het Europees Parlement. Blok is door de Nederlandse regering voorgedragen om de half april plotseling overleden Alex Brenninkmeijer op te volgen. De oud-minister werd in Brussel gehoord over zijn loopbaan en ambities als lid van de rekenkamer. Volgende week stemt het voltallige parlement over zijn voorgestelde benoeming.