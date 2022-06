AEX toont herstel in aanloop naar rentebesluit VS, Besi voorop

BE Semiconductor Industries (Besi) was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index in Amsterdam met een winst van dik 6 procent. Het chipbedrijf kreeg de handen van beleggers op elkaar na zijn investeerdersdag. Daar hield het bedrijf de toehoorders voor dat de prestaties dit jaar nog wel eens beter kunnen zijn dan eerder gedacht. Het sentiment op de Europese beurzen was positief. Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Daarnaast kwamen kopstukken van de Europese Centrale Bank bijeen, wat kalmerend werkte voor de markten.