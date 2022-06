De Rwandese regering wil doorgaan met de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk. Het Afrikaanse land krijgt 120 miljoen pond (139 miljoen euro) voor het opvangen van mensen die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen. Deze mensen moeten hun asielprocedure afwachten in Rwanda in plaats van in het Verenigd Koninkrijk.