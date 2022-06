”Ontdek ’s werelds eerste drinksysteem waarmee je smaak proeft door geur”, adverteert air up. De Duitse start-up bedacht een zinusbegoochelende drinkfles die consumenten in Nederland en daarbuiten massaal aan water zonder kleur- en smaakstoffen moet brengen. Ondertussen doet het systeem de hersenen wel voorkomen alsof gebruikers een of ander hip of ongezond drankje consumeren. Het levert een bijzondere ervaring op. Eentje die werkt bovendien.