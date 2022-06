Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent reageert op de uitslag over een motie voor linkse samenwerking met GroenLinks tijdens het partijcongres van de PvdA. Tijdens de bijeenkomst spraken de sociaaldemocraten zich onder meer uit over de vergaande samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA in de Eerste Kamer. beeld ANP, Remko de Waal