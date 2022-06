De Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag bevindt zich in een veranderingsproces. Op 1 januari werd het bondsbureau in Nijkerk gesloten. Vanaf dat moment startte het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Het doel is hetzelfde gebleven: kinderen aan de voeten van de Heere Jezus brengen. Zaterdag is de ledenvergadering van de bond.