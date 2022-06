De tegenvallende economische nieuwsberichten voor huishoudens buitelden de afgelopen dagen weer over elkaar heen. Vorige week lieten Essent en Vattenfall weten per 1 juli hun energietarieven te verhogen. Voor Essentklanten betekent dat een gemiddelde stijging van bijna 50 euro per maand; Vattenfallklanten zien gemiddeld het maandbedrag met 20 euro stijgen.