In de regio rond het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen zit het elektriciteitsnet vol, meldt netbeheerder Liander. De vraag naar stroom door ondernemers groeit in die plaats en omliggende dorpen als Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Leimuiden, Langeraar, en Ter Aar sneller dan het stroomnet verzwaard kan worden. Nieuwe bedrijven of extra aansluitingen voor bedrijven zijn daardoor naar verwachting de komende vijf jaar niet mogelijk.