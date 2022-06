Zo langzamerhand lijken deze columns over de rechtsstaat in relatie tot het stikstofdossier op een feuilleton. Eerdere beschouwingen verschenen op 24 mei en 1 juni. Het is echter niet de bedoeling er een langlopend vervolgverhaal van te maken. We ronden af met deze bijdrage. Hoewel, de ”stikstofbrief” van aanstaande vrijdag levert vast nieuwe stof op.