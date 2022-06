De strafeis tegen een 51-jarige kinderlokker uit Waddinxveen is uitgesteld. Het Openbaar Ministerie zou de eis woensdagmiddag bekendmaken, maar tijdens haar voordracht viel de officier van justitie flauw. Vlak nadat ze in de rechtszaak had gesproken over „het schrikbeeld van elke ouder” zakte de aanklager om nog onbekende reden in elkaar.