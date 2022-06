Pinksterweekend Schiphol qua schadeclaims drukste van het jaar

Het blijft onverminderd druk bij organisaties die Nederlandse reizigers helpen met het terugvragen van geld voor een vertraagde of geannuleerde vlucht. Het pinksterweekend was bij Aviclaim wat aantal meldingen betreft het drukste weekend van dit jaar, ondanks de grote problemen die in mei al op Schiphol waren door personeelstekorten. „De eerste helft van mei was al druk, de tweede helft nog drukker en juni het drukst”, aldus oprichter Remco Kuilman.