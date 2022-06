Volgens de politie in Oost-Brabant zijn zondag aan het einde van de middag in korte tijd veel meldingen van wateroverlast in de regio binnengekomen. Vooral uit de gebieden Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven komen veel meldingen. Om hoeveel meldingen het precies gaat, is niet bekend. Ook in Limburg is sprake van overlast.