apeldoorn. De christelijke en Nederlands gereformeerde samenwerkingsgemeente Het Anker in Lelystad zou zich af moeten vragen of het niet „het meest eenvoudige en meest eerlijke” zou zijn om –als zij vast houdt aan vrouwelijke ambtsdragers– over te gaan naar de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), schrijven vier christelijke gereformeerde predikanten en een ouderling vrijdag in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad.