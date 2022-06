De ‘vaartocht’ over de Rijn begon bijna een jaar geleden in het Duitse Emmerich bij de St. Martinikerk. Zij voerde langs kerken in Arnhem en Wijk bij Duurstede. Daar boog de Rijnloop af naar het noorden, om als Kromme Rijn naar Utrecht te gaan. Door de grachten stroomde het water westwaarts. Aan de andere kant van de stad liep het als de Leidse Rijn verder naar Harmelen.