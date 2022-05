Nederland moet rekening houden met verlies van welvaart en een eventuele recessie. Dat zeiden de hoofdeconomen van banken ING, Rabobank en ABN AMRO in tv-programma Buitenhof. Daar zitten wel nog talloze kanttekeningen aan, zoals hoe snel de gastoevoer uit Rusland wordt stopgezet, of er een renteverhoging komt van de Europese Centrale Bank (ECB) en hoe de pandemie zich in China verder ontwikkelt.