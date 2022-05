Koning Frans I is in hoogsteigen persoon aanwezig bij de huwelijkssluiting van zijn nichtje Jeanne d’Albret. Hij heeft het huwelijk doorgedrukt. Dapper, en koppig als ze is, trotseert de twaalfjarige Jeanne haar machtige oom: halverwege de loper weigert ze verder te schrijden naar het altaar. Op 9 juni is het de 450e sterfdag van de ”koningin van de hugenoten”.