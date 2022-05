De gemeente Roosendaal stuurt woensdagavond een bus richting het aanmeldcentrum in Ter Apel om hier vijftig asielzoekers op te halen die in Noord-Brabant ondergebracht worden. Dit om te voorkomen dat de groep op stoelen moet slapen in de nacht van woensdag op donderdag. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).