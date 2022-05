In steeds meer regio’s is de gemiddelde verkoopwaarde van een koopwoning verdubbeld vergeleken met het dieptepunt in 2013. Dat is bijvoorbeeld het geval in de omgeving van Haarlem, Amsterdam, de provincie Flevoland en sinds afgelopen kwartaal ook in en rond Den Haag, zo blijkt uit een analyse van recent bijgewerkte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door ANP/LocalFocus.