Het lijkt of de Jeugdwet een wegwerpartikel is

De jeugdzorg moet op de schop. Kortweg samengevat is dat de essentie van de brief die CU-staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid vrijdagavond samen met minister voor Rechtsbescherming Weerwind (D66) naar de Tweede Kamer stuurde. De bewindslieden houden daarin de mogelijkheid open dat Rutte IV nog een stap verder gaat dan VVD, D66, CDA en ChristenUnie al overeengekomen waren in hun coalitie-akkoord. Zo komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om aanbestedingsconstructies, waarbij gemeenten een hele rij van jeugdzorgaanbieders in één keer toegang geven tot de markt, aan banden te leggen.