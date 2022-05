Uitlegvideo JBGG over toelating studenten tot Theologische School GG

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) heeft vrijdag een video gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe iemand binnen de Gereformeerde Gemeenten (GG) predikant kan worden. In de animatievideo vertellen ds. M. Blok (Scherpenisse) en ds. J. B. Huisman (Ermelo) over hun roeping tot het ambt en wat er aan de toelating tot de Theologische School voorafging. „De video betrekt jongeren bij een belangrijk moment voor onze gemeenten. Zeker nu in veel gemeenten gebeden is voor het curatorium is het mooi om hen uitleg te geven”, aldus Gertjan van der Jagt, communicatieadviseur bij JBGG. In de video wordt ook ingegaan op mannen die niet toegelaten worden door het curatorium.