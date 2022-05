Een betoog van voormalig CDA-minister en staatssecretaris Raymond Knops donderdag voor de rechtbank in Amsterdam is bij journalistenvakbond NVJ totaal verkeerd gevallen. Knops sleepte daar journalisten van De Limburger en NRC voor de rechter om hun berichtgeving over een door hem gekochte woning in Horst (Limburg). Met name NRC-journalist Joep Dohmen kreeg veel kritiek.