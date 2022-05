Koningin Máxima was dinsdag aanwezig bij de werkconferentie Méér Muziek in Mijn Klas op Paleis Noordeinde. Samen met minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) volgde ze workshops om muziek in het onderwijs te verwerken.