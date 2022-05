De Federatie Indische Nederlanders (FIN) is tegen de wijziging van de officiële tekst over het herdenken op 4 mei. In het zogenoemde memorandum is dit jaar voor het eerst verwezen naar de slachtoffers van „de koloniale oorlog in Indonesië”. Welzijnsorganisatie voor Indische Nederlanders en Molukkers Pelita ziet de wijziging juist als erkenning.