De hoorn speelt zelden de eerste viool onder de muziekinstrumenten. Hij is bescheiden, de verbinder van het orkest. Maar vergis je niet, want zelfs voor de meest volleerde koperblazer biedt de hoorn uitdagingen. Pier de Jong is pleitbezorger van dit soms vergeten instrument. Zijn leerling Bas Wilbrink viel voor de warme, zachte klank.