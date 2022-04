Wat is de diaconale roeping van de kerk? Rond dat thema kwamen deze week ruim 25 Afrikaanse partners van de GZB (zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland) digitaal bijeen. Oud GZB-zendingswerker Nico van Steensel hield een lezing over de roeping van kerk, toegespitst op diaconaat.