Groep drie was ooit klas één, groep acht klas zes. Je ging pas naar school als je zes jaar oud was. Vroeg genoeg, zo was de heersende gedachte. Met de samenvoeging van de kleuterschool en de lagere school in 1985 ontstond het basisonderwijs. Achterliggend idee: een onondoorbroken ontwikkelproces tussen vier en twaalf jaar op één school.