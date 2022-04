Familieleden en vrienden in het buitenland maken ons er geregeld op attent dat het onrustig is in Jeruzalem. En dat is het ook, al merken we er weinig van. En dat geldt ook voor de meeste andere Jeruzalemmers. In de stad vieren joden Pesach (het feest van de ongezuurde broden) en christenen Pasen. Moslims hebben ramadan.