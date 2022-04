Het kruis is wereldwijd bekend, ’t gaat al eeuwen mee. Het is slechts een rechtopstaande houten paal met een liggende dwarsbalk, toch is het rauwe realiteit van lijden en wrede dood. Het kruis waaraan Jezus stierf, het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Toch is het dit vervloekte kruis dat de Kerk brengt in de haven van eeuwige behoudenis. Een willekeurig overzicht van wat de vaderen erover hebben gezegd.