Het is het jaar 31 voor Christus. In Rome woedt een heftige strijd over wie de volgende heerser zal worden van het uitgestrekte Romeinse Rijk. De strijd gaat tussen de grote generaal Marcus Antonius en de niet minder grote politicus Octavianus, beter bekend als Augustus. Vrede ligt in het verschiet, onder keizer Augustus zou Rome een tijd zonder burgeroorlogen tegemoet gaan na een eeuw van onderling bloedvergieten.